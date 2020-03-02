Кайли Дженнер в купальнике похвасталась пикантными формами (фото) [ Редактировать ]
Американская модель Кайли Дженнер постоянно радует своих поклонников новыми фото в Instagram. Звезда умеет шокировать своими нарядами. Так, очередное фото появилось на ее странице в Instagram.
Дженнер снялась в сексуальной фотосессии, на которой она позировала в нюдовом купальнике. Свой наряд она дополнила яркими сникерсами и эффектной двухметровой косой.
Ее снимки впечатлили поклонников и собрали в сети по 4,5−5 млн лайков.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.
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