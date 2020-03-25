В Москве отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет. Об этом объявил мэр российской столицы Сергей Собянин в связи с эпидемией коронавируса.

"Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", - написал чиновник.

Кроме того, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса в российской столице будут закрыты ночные клубы, библиотеки, кинотеатры, катки, боулинги, бильярдные, аттракционы и аквапарки. Магазины, банки и службы быта в ТРЦ продолжат работу.

Напомним, что 23 марта мэр Москвы обязал пенсионеров соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места с 26 марта по 14 апреля. Ттакже им будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей (1355 гривен).