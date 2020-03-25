Президент России Владимир Путин во время посещения больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в московском посёлке Коммунарка, 24 марта 2020 года/РИА "Новости"

За прошедшие сутки в 20 регионах России было выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает официальный интернет-ресурс Стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве (120), Московской области (6) и аннексированному Россией Крыму (6).

Таким общее число инфицированных вирусом COVID-19 с начала пандемии возросло до 658 человек. Из них 29 выздоровели и были выписаны. От коронавируса умерла одна пожилая женщина. Официальной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб, поэтому ее не включают в статистику.

Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч россиян. В основном это люди, которые недавно вернулись из-за границы.