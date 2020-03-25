В умовах епідемії в Америці багато питань, а як взагалі проводити передвиборчу кампанію і самі вибори. Чи встигнуть в термін? Чи, може, їх взагалі варто перенести чи скасувати? Дмитро Анопченко з'ясував, чому це майже неможливо.

Род-Айленд і Джорджія, Індіана та Кентакі, Коннектикут і Луїзіана, Мериленд та Огайо. У багатьох американських штатах через карантин перенесли так звані "первинні вибори"- голосування, під час якого мали обрати делегатів на партійні з'їзди. Тих людей, хто офіційно визначить для Америки двох головних кандидатів у президенти.

І якщо для республіканців з'їзд, то по суті формальність, бо ж однаково чинний президент на другий термін балотуватиметься, то у демократів до останнього триває боротьба. Хто зчепиться із Трампом? Сандерс чи Байден?

Їхній з'їзд запланований на 13 липня і перенести його Байден не хоче категорично. Сказав про це в інтерв'ю CNN, переконуючи однопартійців: вірус вірусом, а кампанія має бути за розкладом.

Джо Байден, претендент на посаду президента США:

Не думаю, що треба відмовитися від проведення з'їзду. А надто, що треба скасувати майбутні вибори. Ми волевиявлення навіть за часів громадянської війни і у розпал Другої світової проводили - тож не можемо допустити, щоб спалах цього захворювання перервав демократичний процес.

Байдену 77. Це група ризику. Тож він не виходить з дому, перебуває в рідному Делавері. Каже, почувається нормально, тест на коронавірус не робив, хоча і дивно кашляв під час усього інтерв'ю, аж ведучий не втримався...

"Ви краще ліктем прикривайте, не рукою. Я цьому недавно навчився".

Байден станом на зараз - лідер перегонів у демократів, випереджає Берні Сандерса. Тож проводити з'їзд якнайшвидше, доки настрої в країні не змінилися в його інтересах. А ось у Трампа інша ситуація. Передвиборчі мітинги і він скасував, але спалах COVID-19 несподівано дав чинному президентові нагоду і без виборів постійно бути на телеекранах.

Трамп щодня виходить на пресконференції, які всі телеканали транслюють у прямому ефірі. Говорить багато і не завжди лише про медичні питання. Раніше кожен такий виступ критикували, а зараз навіть конгресмени, які його ненавидять, відгукуються схвально. Така безпрецедентна медійність із кожним днем підвищує його шанси залишитися в Білому домі ще на чотири роки. То ж чим довше вона триватиме - тим Трампові краще.

Але якщо затягнути початок перегонів у його інтересах, адже Байден - удома, а Трамп кожного дня у всіх на очах, то самі вибори (а це 3 листопада) перенести майже нереально - сказали мені експерти з конституційного права, яких я про це розпитував.

Дата "вівторок після першого понеділка листопада" прописана у законі, який ще 1845 року ухвалили. Але щоб змінити його - треба прийняти окремий закон, окремі слухання спершу в Палаті представників (яку демократи контролюють), потім у Сенаті (де більшість - у республіканців). Їм між собою не домовитися! Є й інша проблема.

За конституцією, повноваження президента і віцепрезидента однаково закінчуються о півдні 20 січня. Тобто якщо навіть теоретично вибори скасують повноваження Трампа і Пенса не продовжать, а країна взагалі без перших осіб залишиться, на що ніхто у здоровому глузді не піде.

Тож чергові вибори в Америці будуть за розкладом - навіть якщо епідемія не вщухне і доведеться просити людей голосувати двома і надсилати бюлетені поштою.