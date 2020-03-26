В четверг, 26 марта, стало известно о том, что российский писатель Борис Акунин заболел коронавирусом Covid-19. Об этом он рассказал в своем Facebook.

Писатель объяснил, почему "забросил" соцсеть и что вскоре обязательно расскажет о болезни, но только после того, как окрепнет.

Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко находится в реанимации. У артиста обнаружили коронавирус. Его концертный директор дал комментарий и сообщил, что исполнитель в очень тяжелом состоянии, как и его жена.