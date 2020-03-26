В Запорожье возросло число больных коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, стало известно, что в Запорожье выросла количество подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщил запорожский городской голова Владимир Буряк на странице в Facebook.
По его словам, по состоянию на 25 марта в Запорожье зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом. Также на стадии подтверждения диагноза находится один ребенок.
"Все зараженные вернулись из-за границы. Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - заявил он.
Буряк отметил, что все тестирования на коронавирус проводились в Запорожье. В первую очередь проверяют людей, которые имеют симптомы, похожие на коронавирус.
"Сделать тест можно исключительно по назначению семейного врача после того, как он соберет полный анамнез", - добавил мэр Запорожья.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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