В четверг, 26 марта, стало известно, что в Запорожье выросла количество подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщил запорожский городской голова Владимир Буряк на странице в Facebook.

По его словам, по состоянию на 25 марта в Запорожье зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом. Также на стадии подтверждения диагноза находится один ребенок.

"Все зараженные вернулись из-за границы. Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - заявил он.

Буряк отметил, что все тестирования на коронавирус проводились в Запорожье. В первую очередь проверяют людей, которые имеют симптомы, похожие на коронавирус.

"Сделать тест можно исключительно по назначению семейного врача после того, как он соберет полный анамнез", - добавил мэр Запорожья.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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