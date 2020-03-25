"Он в реанимации, молитесь": появилась информация о состоянии Лещенко [ Редактировать ]
Недавно стало известно о том, что российский народный артист Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус Covid-19. Позже концертный директор исполнителя рассказал о состоянии его здоровья, передает Telegram-канал "Mash".
"Да, он реально находится в реанимации. Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по два раза в день. Подпитывают кислородом. Он там будет еще дня два".
При этом добавил: "Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочем отсюда".
Ранее сообщалось, что девушка Бонда полностью вылечилась от коронавируса.
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