Недавно стало известно о том, что российский народный артист Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус Covid-19. Позже концертный директор исполнителя рассказал о состоянии его здоровья, передает Telegram-канал "Mash".

"Да, он реально находится в реанимации. Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по два раза в день. Подпитывают кислородом. Он там будет еще дня два".



При этом добавил: "Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст Бог, выскочем отсюда".

Ранее сообщалось, что девушка Бонда полностью вылечилась от коронавируса.