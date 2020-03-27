В Киеве зарегистрированы еще 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, количество киевлян, заразившихся COVID-19, возросла до 55 человек. Об этом во время брифинга в пятницу, 27 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает сайт КГГА.

"Вирус наступает. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.

Инфекцию выявили у четырех женщин в возрасте от 31 до 59 лет и четверых мужчин - от 43 до 59 лет. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое - в городскую клиническую больницу № 4. Еще двое - в центральный госпиталь МВД. Двое пациентов находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

По данным Киевгоргосадминистрации, на сегодня протестировано более 1,5 тысяч киевлян. "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" проверяет наличие коронавируса еще у 32 человек.

Как сообщили в Минздраве утром 27 марта, в Украине за сутки зафиксированы 62 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, лабораторно подтверждены 218 случаев инфекции. Из них пять летальных, четыре пациента выздоровели. Кроме того, из Конотопа Сумской области сообщили, что у 76-летней женщины, которая два дня назад скончалась от воспаления легких, подтвердился коронавирус.