В Киеве нашли еще восемь новых случаев коронавируса [ Редактировать ]
В Киеве зарегистрированы еще 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, количество киевлян, заразившихся COVID-19, возросла до 55 человек. Об этом во время брифинга в пятницу, 27 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает сайт КГГА.
"Вирус наступает. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.
Инфекцию выявили у четырех женщин в возрасте от 31 до 59 лет и четверых мужчин - от 43 до 59 лет. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое - в городскую клиническую больницу № 4. Еще двое - в центральный госпиталь МВД. Двое пациентов находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
По данным Киевгоргосадминистрации, на сегодня протестировано более 1,5 тысяч киевлян. "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" проверяет наличие коронавируса еще у 32 человек.
Как сообщили в Минздраве утром 27 марта, в Украине за сутки зафиксированы 62 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, лабораторно подтверждены 218 случаев инфекции. Из них пять летальных, четыре пациента выздоровели. Кроме того, из Конотопа Сумской области сообщили, что у 76-летней женщины, которая два дня назад скончалась от воспаления легких, подтвердился коронавирус.
по теме
Сколько людей в Киеве проверили на коронавирус: Кличко назвал количество
В среду, 25 марта, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице протестовали на коронавирус 1355 киевлян
Говорить о возобновлении занятий в школах Киева пока рано - Кличко
Учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Киева приостановили 12 марта. Говорить о сроках возобновления занятий пока рано, так как борьба с коронавирусом в Украине только начинается, заявил Виталий Кличко.
В Киеве еще четыре случая заражения коронавирусом: что известно о заболевших
В понедельник, 23 марта, в Киеве зафиксировали еще четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией
"Залишатися вдома - означає залишатися вдома": Віталій Кличко анонсував нові правила карантину
Міський голова Києва запровадив нові обмеження для продуктових магазинів та аптек. А в автобус із понеділка - за перепусткою.
Лікарі Києва діагностуватимуть пацієнтів на коронавірус у домашніх умовах - Віталій Кличко
Тим часом столичних медиків уже забезпечили швидкими тест-системами на COVID-19, про це повідомив мер Віталій Кличко. Тож київські лікарі зможуть діагностувати пацієнтів у домашніх умовах. Також мер додав, що у лікарнях міста вже є понад 300 апаратів штучної вентиляції легенів