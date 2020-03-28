Поляки пропускают без денег, а украинцы сдирают по 200 гривен: как люди проходят границу [ Редактировать ]
Украинцам на границе с Польшей приходится платить за вход та территорию Украины.
Об этом пишет Tomasz Baart.
По его словам, по украинской части можно пройти только пешком, а частные перевозчики требуют по 50 злотых (200 гривен) за перевоз до въездных ворот.
При этом отмечается, что польские пограничники пропускают граждан бесплатно, а украинские – пытаются по максимуму "содрать" с пребывающих людей.
Фото: Facebook/ Tomasz Baart
Читайте также, на польско-украинской границе образовались пробки из людей, пытающихся пройти на территорию Украины.
по теме
Ажиотаж и километровые очереди: как украинцы возвращаются домой
Из-за коронавируса и ужесточенного карантина во многих странах, украинцы массово ринулись домой
Украинцы должны вернуться домой до 27 марта
Украинские авиакомпании будут забирать граждан в течении 5 суток
Из Польши вернутся домой более 600 украинцев
В пятницу, 20 марта, из польского Перемышля отправился уже четвертый специальный поезд
Одна смерть и 93 новых случаев: коронавирус продолжает "зверствовать" в Украине
За сутки зарегистрированы 93 новых случая