Украинцам на границе с Польшей приходится платить за вход та территорию Украины.

Об этом пишет Tomasz Baart.

По его словам, по украинской части можно пройти только пешком, а частные перевозчики требуют по 50 злотых (200 гривен) за перевоз до въездных ворот.

При этом отмечается, что польские пограничники пропускают граждан бесплатно, а украинские – пытаются по максимуму "содрать" с пребывающих людей.

Фото: Facebook/ Tomasz Baart

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