В пятницу, 27 марта, на выезде из Польши образовались многотысячные очереди. Это связано с закрытием границ Украины. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

До 12:00 на границе с Польшей уже оформили пропуск почти 7,4 тысячи украинцев, которые пересекают пункты пропуска пешком. Это больше чем за вчерашние сутки - 5,4 тысяч человек.

Кроме того, на 12:00 по информации представителей Пограничной стражи Польши на польской стороне собрались:

напротив пункта пропуска "Краковец" - более 2 тысяч человек

напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек

напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - 0,5 тысячи человек

Пограничники подчеркивают, что процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом актуальных угроз. При этом они не могут ускорить пропуск в ущерб контрольно-профилактическим мерам.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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