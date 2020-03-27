На границе с Польшей образовались огромные "пробки" [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, на выезде из Польши образовались многотысячные очереди. Это связано с закрытием границ Украины. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
До 12:00 на границе с Польшей уже оформили пропуск почти 7,4 тысячи украинцев, которые пересекают пункты пропуска пешком. Это больше чем за вчерашние сутки - 5,4 тысяч человек.
Кроме того, на 12:00 по информации представителей Пограничной стражи Польши на польской стороне собрались:
- напротив пункта пропуска "Краковец" - более 2 тысяч человек
- напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек
- напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - 0,5 тысячи человек
Пограничники подчеркивают, что процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом актуальных угроз. При этом они не могут ускорить пропуск в ущерб контрольно-профилактическим мерам.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
по теме
Ажиотаж и километровые очереди: как украинцы возвращаются домой
Из-за коронавируса и ужесточенного карантина во многих странах, украинцы массово ринулись домой
Из Польши приехали еще 2 поезда с украинцами
В четверг, 26 марта, в Киев прибыли еще два поезда из Польши
В Івано-Франківську натовп людей штурмував польський візовий центр
Півтисячі осіб вишикувалися в кілометрову чергу, щоб отримати візу - за їх словами, їм прийшли повідомлення, що свої паспорти вони можуть лише забрати до 20 березня
Эвакуация украинцев из Польши: список поездов
Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что все украинцы, которые хотят покинуть Польшу и вернуться в страну, могут воспользоваться поездом
Пандемия коронавируса: Украина и Польша объединят усилия в борьбе
В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой