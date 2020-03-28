Испания продолжает страдать от коронавируса. За последние сутки в стране умерли 832 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Испании.

По их словам, с момента начала пандемии в стране - это самое большое количество погибших.

Отмечается, что на 27 марта зарегистрированы 769 умерших от болезни.

Кроме того, в больницах страны находится уже 40630 инфицированных коронавирусом.

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