В Италии количество жертв коронавируса превысило 8 тысяч [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, стало известно, что число умерших в результате вспышки коронавируса в Италии достигло 8165 человек. Об этом сообщает Reuters.
Всего за последние сутки в стране умерли 662 человека. По данным Агентства гражданской защиты, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Италии выросло до 80 539.
Из тех, кто был первоначально инфицирован 10 361 человек полностью выздоровел, а в реанимации находится 3612 человек.
Наиболее пострадавший северный регион Ломбардии сообщил о резком росте смертности по сравнению с предыдущим днем. В общей сложности в регионе погибли 4861 человек.
Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса вылечился 101-летний мужчина.
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