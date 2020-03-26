В четверг, 26 марта, стало известно, что число умерших в результате вспышки коронавируса в Италии достигло 8165 человек. Об этом сообщает Reuters.

Всего за последние сутки в стране умерли 662 человека. По данным Агентства гражданской защиты, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Италии выросло до 80 539.

Из тех, кто был первоначально инфицирован 10 361 человек полностью выздоровел, а в реанимации находится 3612 человек.

Наиболее пострадавший северный регион Ломбардии сообщил о резком росте смертности по сравнению с предыдущим днем. В общей сложности в регионе погибли 4861 человек.

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса вылечился 101-летний мужчина.