У США продовжили карантин до кінця квітня [ Редактировать ]
У світі на коронавірус захворіли вже понад 722 тисячі людей. Померли майже 34 тисячі, вилікувалися більш як 151 тисяча. Найбільша кількість інфікованих припадає на Сполучені Штати - понад 142 тисячі.
Білий дім продовжив карантин до кінця квітня. Серед європейських країн найбільше інфікованих в Італії, понад 97 тисяч. Там зафіксовано і найбільшу у світі кількість смертей від COVD-19, понад, 10,5 тисяч.
Крім Сполучених Штатів та Італії країнами з найшвидшим поширенням коронавірусу нині є Іспанія, Німеччина, Франція та Іран.
Посилюють карантинні заходи й азійські країни. Зокрема Японія, в якій кількість інфікованих менше двох тисяч, закриває кордон для іноземців з США, Китаю, Південної Кореї і Європи.
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