Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Запорожском городском совете. Оперативники также пришли домой к заместителю мэра города и начальнику управления земельных ресурсов, сообщил в Facebook депутат Запорожского горсовета Виталий Рябцев.

"Идут обыски в мэрии и по домам чиновников. У Сергея Мешка, первого заместителя мэра, Юлии Скалибог - начальника управления земельных ресурсов", - написал Рябцев.

В СБУ информацию об обысках подтвердили. Как сообщает пресс-служба ведомства, должностные лица Запорожского горсовета разоблачены на масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей. Из-за их действий местный бюджет недополучил более 50 млн гривен.

По версии следствия, чиновники организовали механизм передачи в частную собственность по заниженным ценам земли, принадлежащей общине.

"Должностные лица привлекали к проведению экспертной денежной оценки земельных участков юридических лиц, не имеющих соответствующих специалистов и разрешений. Этих субъектов оценочной деятельности чиновники выбирали без соответствующих тендеров.

С 2016 года должностные лица вносили в отчеты об экспертной денежной оценке земельных участков недостоверные данные об их рыночной стоимости. Затем земельные участки чиновники передавали в частную собственность по значительно заниженной цене", - сообщает СБУ.