В Запорожском горсовете и домах местных чиновников идут обыски [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Запорожском городском совете. Оперативники также пришли домой к заместителю мэра города и начальнику управления земельных ресурсов, сообщил в Facebook депутат Запорожского горсовета Виталий Рябцев.
"Идут обыски в мэрии и по домам чиновников. У Сергея Мешка, первого заместителя мэра, Юлии Скалибог - начальника управления земельных ресурсов", - написал Рябцев.
В СБУ информацию об обысках подтвердили. Как сообщает пресс-служба ведомства, должностные лица Запорожского горсовета разоблачены на масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей. Из-за их действий местный бюджет недополучил более 50 млн гривен.
По версии следствия, чиновники организовали механизм передачи в частную собственность по заниженным ценам земли, принадлежащей общине.
"Должностные лица привлекали к проведению экспертной денежной оценки земельных участков юридических лиц, не имеющих соответствующих специалистов и разрешений. Этих субъектов оценочной деятельности чиновники выбирали без соответствующих тендеров.
С 2016 года должностные лица вносили в отчеты об экспертной денежной оценке земельных участков недостоверные данные об их рыночной стоимости. Затем земельные участки чиновники передавали в частную собственность по значительно заниженной цене", - сообщает СБУ.
по теме
В Сумах жителям запретили выходить на улицу
Покидать помещение можно только при крайней необходимости
Час Земли 2020: когда и зачем нужно выключить свет
Акция создана с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата
Фальшивые тесты на коронавирус и лекарства: СБУ изъяли контрабанду
В пятницу, 27 марта, Служба безопасности Украины изъяла контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов
СБУ изъяла огромную партию контрабандных тестов для диагностики коронавируса
Препараты для лечения онкозаболеваний и экспресс-тесты для диагностики COVID-19 доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля и без всякой разрешительной документации. Их прятали в контейнерах с одеждой.
Чим загрожує кримчанам указ Путіна про землю
В Росії видали указ, який забороняє особам без російського громадянства володіти землею на окупованому півострові