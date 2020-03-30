В Испании коронавирус за сутки убил 812 человек [ Редактировать ]
Число заболевших коронавирусом в Испании за сутки выросло на 6 398 человек. Таким образом, общее число инфицированных перевалило за 85 тысяч, и по этому показателю страна обогнала Китай. Об этом сообщает министерство здравоохранения Испании, передает Reuters.
За сутки вирус COVID-19 убил в стране 812 человек, общее число жертва выросло до 7 340. По числу умерших от инфекции Испания занимает второе место в мире после Италии (10 799).
Между тем коронавирусом инфицированы 12 298 работников системы здравоохранения, сообщила заместитель начальника службы неотложной медицинской помощи Мария Хосе Сьерра. Медики составляют 14% от общего числа заболевших.
В таких условиях в стране еще больше ужесточают условия карантина. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что все второстепенные работники должны оставаться дома в течение двух недель. За рабочие дни с 30 марта по 9 апреля они получат свою обычную зарплату, которую должны будут отработать.
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