Верховная рада Украины продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли.

Отметим, по состоянию на 6 марта Рада прошла 3298 поправок ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.

Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, рассказал о своем отношении к рынку земли в Украине.