Рада продолжила рассмотрение закона о рынке земли [ Редактировать ]
Верховная рада Украины продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли.
Отметим, по состоянию на 6 марта Рада прошла 3298 поправок ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, рассказал о своем отношении к рынку земли в Украине.
по теме
Рада назначила глав Минфина и Минздрава: что известно о новых министрах
Депутаты проголосовали за назначение министров
Народный депутат заразился коронавирусом - Минздрав
Депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что у одного из парламентариев медики выявили коронавирус
Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом
Во вторник, 17 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Рада отложит две пленарные недели из-за коронавируса
Депутаты до конца карантина будут работать в комитетах
Разумков ввел ограничения на работу Рады и депутатов
В четверг, 12 марта, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение