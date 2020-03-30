Воздух в городских районах по всей Европе стал значительно чище благодаря карантину, введенному повсеместно для борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сделанные с аппарата Sentinel-5 Европейского космического агентства (ESA) , передает Reuters.

За период с 5 по 25 марта в Брюсселе, Париже, Мадриде, Милане и Франкфурте средний уровень содержания ядовитого диоксида азота значительно упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На снимках из космоса видно снижение плотности диоксида азота - вещества, которое может вызвать заболевание легких, рак или инсульт.

Снижению выбросов в атмосферу и улучшению экологической обстановки способствовали ограничения на передвижения, поскольку автомобильный транспорт является крупнейшим источником оксидов азота. Свою лепту внесло и массовое закрытие заводов.

Так в Мадриде средний уровень диоксида азота снизился на 56% в течении недели после того, как 14 марта правительство Испании запретило "несущественные" поездки.

В то же время в некоторых регионах Польши уровень диоксида азота оставался относительно высоким в течение всего периода наблюдений, несмотря на объявление карантине. Возможно, это объясняется популярностью отопления на основе угля.