У США на найвищому рівні оприлюднили низку прогнозів щодо коронавірусу [ Редактировать ]
Коли все скінчиться? У США на найвищому рівні оприлюднили низку прогнозів, коли ситуація в країні повністю нормалізується. Зокрема назвали і момент, коли вірус забере найбільше життів. А ще спрогнозували кількість безробітних, і це тривожний показник. Дмитро Анопченко - про те, чого чекати далі.
Потерпіть до червня. У Білому домі очікують, що ситуація в країні повністю нормалізується уже за два місяці, - коли на початку літа показники захворюваності сягнуть нижньої межі. Такий прогноз науковці підготували для Дональда Трампа, а він озвучив його журналістам.
Дональд Трамп, президент США:
Ми думаємо, що це буде нижня точка. Ми розраховуємо, що це станеться 1 червня або навіть трохи раніше.
Водночас назвали й іншу дату. Пік смертності у штатах очікують за два тижні. Беззаперечний авторитет в медичному світі країни, доктор Фаучі, прогнозує, що заразяться мільйони жителів США, а жертвами коронавірусу за цей період стануть від ста до двохсот тисяч людей. І Дональд Трамп вважає це ще й хорошим сценарієм.
Дональд Трамп, президент США:
Подумайте про цю цифру: 2 мільйони двісті тисяч людей могли б загинути, якби ми нічого не робили. Якщо зможемо знизити цей показник до 200 тисяч людей - то, хоч це і жахлива цифра, - це означатиме, що ми, всі разом, дуже гарно впоралися з цією роботою.
Трамп не приховує, що для нього важливо, рятуючи людські життя, не втратити економіки. І запроваджуючи карантинні обмеження намагається все таки відзнайти баланс.
Поки це не вдається і наслідки карантину руйнівні. Останні опитування громадської думки, проведені на замовлення Reuters, показали: 23% американців - практично кожен четвертий - взагалі втратили роботу, або перебувають у неоплачуваній відпустці. Що примітно, ідею Трампа поступово скасовувати обмеження і 12 квітня частково згорнути карантин, самі люди не підтримали.
81% американців сказали соціологам - зарано. Навіть за цих умов краще залишатися вдома і дотримуватися дистанції із тими, хто вже міг захворіти.
При цьому кількість людей, які подали заявки на виплати із безробіття, вже перевищила три з половиною мільйони. Зростання більш ніж на тисячу відсотків, якщо порівнювати із березнем 2019. Єдине що виживати людям не доведеться, адже Конгрес ухвалив закон: на додаток до стандартної допомоги, а в різних штатах це від 200 до 550 доларів на тиждень, держава протягом 4 місяців щотижня доплачуватиме ще по 600 доларів, і це для середньої родини великі гроші, - ледь не більші, ніж вони до цього заробляли. То ж можна спокійно вдома пересидіти.
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