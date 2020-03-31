Совет нацбезопасности внес на схему области, в которых случаи коронавируса лабораторно подтвержденные.

Об этом информирует пресс-служба СНБО

По сообщению, в электронную карту внесены также и очаги заражения коронавирусной инфекции и в других странах.

"Главным ситуационным центром Украины (в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины) создана электронная карта распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине",- отмечается в заявлении.

Кроме того, на сайте проходит ежедневное обновления данных.

Фото: СНБО

Карта доступна всем гражданам по ссылке.

Ранее стало известно, что в Одесской области обнаружены еще два лабораторно подтвержденных случая коронавируса