В СНБО представили интерактивную карту распространения коронавируса [ Редактировать ]
Совет нацбезопасности внес на схему области, в которых случаи коронавируса лабораторно подтвержденные.
Об этом информирует пресс-служба СНБО
По сообщению, в электронную карту внесены также и очаги заражения коронавирусной инфекции и в других странах.
"Главным ситуационным центром Украины (в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины) создана электронная карта распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине",- отмечается в заявлении.
Кроме того, на сайте проходит ежедневное обновления данных.
Фото: СНБО
Карта доступна всем гражданам по ссылке.
Ранее стало известно, что в Одесской области обнаружены еще два лабораторно подтвержденных случая коронавируса
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