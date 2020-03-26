ЕС обещают поддержать Украину в борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 26 марта, стало известно, что Европейский Союз обещают поддержать Украину в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.
ЕС пообещал помочь Украине в:
- поддержке системы здравоохранения: усилении координации на межгосударственном уровне, поддержке больниц "первой линии" защиты, которые борются с пандемией и тому подобное;
- поддержке в решении социальных вопросов: помощь пожилым людям, онлайн образование, уход за детьми;
- кредитной поддержке малого и среднего бизнеса для быстрого выхода из кризиса.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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