Один из самых известных мировых производителей бытовой электротехники Dyson присоединился к борьбе с коронавирусом, известным еще как Covid-19.

Компания направила часть своих ресурсов и опыта на разработку аппарата искусственной вентиляцией легких для решения проблемы их сильнейшего дефицита, сообщает Fast Company.

Новейшая разработка под названием CoVent быа разработана "с нуля" и собрана менее чем за 2 недели после того, как Джеймсу Дайсону позвонил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с просьбой о помощи.

Аппарат ИВЛ CoVent

Dyson объединили усилия со своими партнерами, чтобы спроектировать и построить ИВЛ на основе цифрового двигателя британской компании.

