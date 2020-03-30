20 тисяч загиблих: лікарі назвали найкращий варіант розвитку епідемії у Великобританії

Британія вже не намагається шукати м'яких альтернатив у боротьбі з коронавірусом. І теж вводить жорсткі заходи карантину. І це не дивно, бо вірус шириться швидше, ніж очікували