Создано "оружие" для борьбы с коронавирусом в рекордные сроки [ Редактировать ]
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Один из самых известных мировых производителей бытовой электротехники Dyson присоединился к борьбе с коронавирусом, известным еще как Covid-19.
Компания направила часть своих ресурсов и опыта на разработку аппарата искусственной вентиляцией легких для решения проблемы их сильнейшего дефицита, сообщает Fast Company.
Новейшая разработка под названием CoVent быа разработана "с нуля" и собрана менее чем за 2 недели после того, как Джеймсу Дайсону позвонил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с просьбой о помощи.
Аппарат ИВЛ CoVent
Dyson объединили усилия со своими партнерами, чтобы спроектировать и построить ИВЛ на основе цифрового двигателя британской компании.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
Основатель компании заявил, что CoVent может быть изготовлен быстро и эффективно, при этом способен покрыть дефицит жизненно необходимого оборудования для спасения жизней.
Опираясь на опыт Dyson в области очистки воздуха, он был разработан для удовлетворения специфических потребностей пациентов с Covid-19 и подходит для различных клинических условий.
Аппарат ИВЛ CoVent
Dyson также заявили, что уже получили первоначальный заказ в 10 тысяч единиц от правительства Великобритании. Но поскольку вентиляторы являются сертифицируемым продуктом, они должны сначала получить одобрение от специальных органов, прежде чем запустить массовое производство.
Джеймс Дайсон
Джеймс Дайсон также отметил, что пожертвует 5000 дополнительных единиц по оказанию помощи другим странам.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что дроны начнут "охоту" на больных коронавирусом. В то же время коронавирус увеличил активность геймеров на 75%.
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