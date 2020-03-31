В Волынской областной инфекционной больнице от коронавируса 29 марта умер известный врач-гинеколог Орест Тимчак, сообщает ВолиньPost. 66-летний врач многие годы работал в Волынской областной клинической больнице.

Как сообщает Волынская областная госадминистрация, у мужчины, который умер 29 марта, на следующий день лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

31 марта на Волыни зарегистрированы три новых случая коронавируса. С подозрением на инфекцию в областной инфекционной больнице находится 10 человек.

За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 69 пациентов. Таким образом, официально зафиксировано 549 случаев заражений вирусом Сovid-19.