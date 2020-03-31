Боротьба з коронавірусом: мер Дніпра Борис Філатов закликає урядовців дослухатися до порад очільників міст [ Редактировать ]
Місцеве самоврядування не зможе організувати ефективну боротьбу з епідемією, якщо втратить бюджетні кошти. Так вважає мер Дніпра Борис ФілАтов. Він закликає урядовців дослухатися до порад очільників міст. Адже саме міста стоять на передовій у боротьбі з Covid-19.
Борис Філатов, міський голова Дніпра:
Города берут на себя расходы по обеспечению больниц, закупают топливо для спецтранспорта, платят зарплаты докторам, ищут средства на оплату нянь для детей своих медиков, полицейских и спасателей. Но мы как будто находимся на разных планетах, особенно когда речь идет о финансировании борьбы с эпидемией. Я обращаюсь к правительству, к центральной власти: местное самоуправление готово поддерживать эту борьбу, но вы должны с нами советоваться, прислушиваться к нам. Жители громад должны получить реальные а не фиктивные права распоряджаться деньгами и формировать свою жизнь как они хотят.
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