Місцеве самоврядування не зможе організувати ефективну боротьбу з епідемією, якщо втратить бюджетні кошти. Так вважає мер Дніпра Борис ФілАтов. Він закликає урядовців дослухатися до порад очільників міст. Адже саме міста стоять на передовій у боротьбі з Covid-19.

Борис Філатов, міський голова Дніпра: