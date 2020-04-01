В американском штате Айдахо произошли два землетрясения. Об этом сообщает свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Первое землетрясение магнитудой 6,5 произошло 31 марта в 23:52 по местному времени (1 апреля в 02:52 по Киеву). Эпицентр стихии залегал на глубине 10 км.

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Спустя полчаса в регионе возобновились подземные толчки. Землетрясение, энергетический класс которого составил 4,6, произошло к западу от города Чаллис. Очаг также залегал на глубине 10 км. Данные о погибших и возможных разрушениях не приводятся.

Раньше сообщалось о том, что в Карибском море произошло мощное землетрясение. А также в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла.

Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.