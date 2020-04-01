Украина получила 100 тысяч тестов на коронавирус [ Редактировать ]
В среду, 1 апреля, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил о том, что из Китая в Украину прибыла партия тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которой хватит на 100 тысяч пациентов.
"Количество тестов, которое позволит провести исследования - около 100 тысячам пациентам. Также в грузе были защитные очки и щитки, респираторы, костюмы биологического защиты", - сообщил Ляшко.
Он отметил, что весь товар уже распределен и разъехался по структурным подразделениям здравоохранения. В ближайшее время он будет передан медицинским работникам.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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