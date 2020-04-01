Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал свежие данные [ Редактировать ]
По состоянию на утро 1 апреля в Украине количество зараженных новым коронавирусом увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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