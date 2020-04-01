В Киеве уже больше 130 человек заразились коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 1 апреля, во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко заявил о том, что в Киеве за сутки коронавирусом заболели 25 человек.
Из новых 25 случаев заражения - 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин от 21 года до 80 лет и один ребенок - девочка, которой немногим более года. Общее количество заболевших киевлян составило 132.
"Из 25 больных госпитализировали 15 киевлян - в Александровскую четверых, в больницу №4 - семерых, в больницу №9 - троих и одного и больницу №3. Остальные 10 лечатся дома", - сообщил Кличко.
Он отметил, что больше половины киевлян, у которых подтвердили COVID-19 за минувшие сутки, не выезжали в последнее время за границу.
"То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город", - сообщил мэр.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
по теме
Какими лекарствами можно лечиться от коронавируса
Эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты, поэтому назначать их себе самостоятельно ни в коем случае нельзя
В Киеве 60 человек сбежали с обсервации: какое наказание грозит нарушителям
Полиция составила более 60 административных протоколов в отношении граждан, самовольно покинувших место обсервации
Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал свежие данные
По состоянию на утро 1 апреля в Украине количество зараженных новым коронавирусом увеличилось
Число подозрений на коронавирус растет: список областей
В Украине всего насчитывается 3 178 подозрений на коронавирус
С 1 апреля ряд услуг в больницах станут бесплатными
С 1 апреля 2020 года в Украине бесплатно будет предоставляться ряд медицинских услуг