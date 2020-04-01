У Парламенті зареєстрували вже 9 постанов щодо скасування рішення про запуск ринку землі. Тож народним депутатам доведеться ще раз зібратися на засідання аби їх розглянути. Незадоволені рішенням парламенту і в опозиції. Співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" - Юрій Бойко, заявив, що політсила позиватиметься до конституційного суду. На думку політика, ухвалений земельний законопроект порушує конституцію україни і має бути скасований.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Порушення регламенту, постанова про скасування голосування за ринок, - там очень много нарушений Конституции после принятия этого проекта и мы будем обращаться в КСУ и будем бороться дальше, потому что без референдума, - это наша позиция, особенно в условиях эпидемии, идя на поводу у внешнего управления, - это свидетельство внешнего управления страной, слабости власти, подверженности внешним влияниям.

А сегодня мы видим, как каждая страна защищает себя в эпидемии. И те страны, которые успешно ее побороли - вот было две составляющих: сильная государственная власть и финансовый инструмент, - и нам надо посмотреть на позитивный опыт и точно так же принимать решения, исходя из наших национальных интересов, а не каких-то кредиторов. В обычное время мы бы соблюдали все требования, но сегодня - форс-мажор.