Исследование показало, что коронавирус является самым опасным для кошек. Об этом свидетельствуют данные на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.

В рамках эксперимента с животными, с которыми чаще всего контактирует человек (собаки, курицы, утки, свиньи, хорьки и кошки), их заразили различными штаммами SARS-CoV-2.

В результате эксперимента выяснилось, что все животные оказались невосприимчивыми к SARS-CoV-2, кроме хорьков и кошек. Быстро вирус распространялся между хорьками, но не сказывался на состоянии их здоровья.

В случаях заражения кошек, особенно котят, они практически все умирали.

По последним данным, в Украине насчитывается 794 официально подтвержденных случаев коронавируса. 20 человек умерли.