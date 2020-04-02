Каким домашним животным опасен коронавирус [ Редактировать ]
Исследование показало, что коронавирус является самым опасным для кошек. Об этом свидетельствуют данные на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.
В рамках эксперимента с животными, с которыми чаще всего контактирует человек (собаки, курицы, утки, свиньи, хорьки и кошки), их заразили различными штаммами SARS-CoV-2.
В результате эксперимента выяснилось, что все животные оказались невосприимчивыми к SARS-CoV-2, кроме хорьков и кошек. Быстро вирус распространялся между хорьками, но не сказывался на состоянии их здоровья.
В случаях заражения кошек, особенно котят, они практически все умирали.
По последним данным, в Украине насчитывается 794 официально подтвержденных случаев коронавируса. 20 человек умерли.
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