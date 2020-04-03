В пятницу, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть пытается как можно оперативнее решить проблемы медиков для борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Так, продолжается работа над обеспечением врачей города Монастыриска.

"Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работников обеспечена костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - отметил он.

Президент также добавил, что медики города Дубна обратили внимание на то, что врачей скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент охраны здоровья Ровенской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен", - добавил он.

Кроме того, медики получат денежную надбавку за противодействие вируса.

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