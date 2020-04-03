"Власть будет решать проблемы медиков" - Зеленский [ Редактировать ]
В пятницу, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть пытается как можно оперативнее решить проблемы медиков для борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Так, продолжается работа над обеспечением врачей города Монастыриска.
"Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работников обеспечена костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - отметил он.
Президент также добавил, что медики города Дубна обратили внимание на то, что врачей скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты.
"Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент охраны здоровья Ровенской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен", - добавил он.
Кроме того, медики получат денежную надбавку за противодействие вируса.
Ранее мы писали, что в Украине запретили массовые празднования Пасхи.
по теме
Канада готова предоставить Украине необходимое медоборудование - Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которого стало противодействие пандемии коронавируса
Тюремный срок и налоговые каникулы: Зеленский подписал закон по борьбе с коронавирусом
Владимир Зеленский подписал закон о мерах против распространения коронавируса
Пандемия коронавируса: Зеленский обратился к украинцам
Соответствующее видеообращение появилось в Telegram-канале президента
Встреча Зеленского с олигархами: о чем говорили
В понедельник, 16 марта, президент встретился с олигархами и бизнесом
В Житомирской области зафиксировано еще три случая коронавируса
В области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19