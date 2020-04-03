Зеленский подписал указ об отправке украинских медиков в Италию [ Редактировать ]
В пятницу, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский для помощи в борьбе с коронавирусом в Италии подписал указ об отправке украинских медиков в эту страну. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Согласно документу, в эту страну отправится бригада украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, часть - Министерством внутренних дел.
"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - подчеркнул Зеленский.
При этом украинская сторона обеспечит медикам оплату и защиту, а итальянская - проживание и питание.
"Врачи будут иметь лучшую защиту, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координируемся в этом", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Украине запретили массовые празднования Пасхи.
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