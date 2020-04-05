Европейские национальные парки и другие природные достопримечательности можно будет увидеть благодаря онлайн-трансляциям. Администрации парков создали инициативу, чтобы можно было полюбоваться природой, не нарушая карантин.

Об этом сообщает Euromag.

В частности, онлайн можно посмотреть на испанский парк Доньяна в Андалусии. А на сайте Общества орнитологов Испании можно следить за жизнью птиц.

Италия предлагает посмотреть на вулканы Этна и Везувий, а также озеро Комо.

Германия проводит онлайн-трансляции с видом на озеро Вальхензе в Баварии. Венгрия - с видом на озеро Балатон.

Также через камеру можно увидеть гору Олимп в Греции.

Подобные трансляции проводит хорватский национальный парк Рисняк. Он расположен в горном районе между Альпами и балканским хребтом Стара-Планина.

Кроме этого, сервис Maps.me запустил виртуальные путешествия по миру. С его помощью можно посетить достопримечательности, сходить в музей или посмотреть оперу онлайн. Функция доступна в разделе "Онлайн-путешествия" в приложении.

Ранее мы писали о том, что мировые музеи открыли онлайн-доступ к своим выставкам.