Работники Диснейленда придумали способ, как покататься на горках, соблюдая все правила и условия карантина из-за коронавируса. Они запустили онлайн-аттракционы.

Об этом пишет "Соцпортал".

На YouTube-канале Virtual Disney World собрано много панорамных видео, которые сняли на лучших аттракционах. Все ролики представлены в формате 360 градусов, поэтому складывается впечатление, что вы действительно находитесь в Диснейленде.

Ранее мы публиковали подборку лучших фильмов, которые стоит посмотреть на карантине.