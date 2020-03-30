Диснейленд предлагает онлайн-аттракционы во время карантина [ Редактировать ]
Работники Диснейленда придумали способ, как покататься на горках, соблюдая все правила и условия карантина из-за коронавируса. Они запустили онлайн-аттракционы.
Об этом пишет "Соцпортал".
На YouTube-канале Virtual Disney World собрано много панорамных видео, которые сняли на лучших аттракционах. Все ролики представлены в формате 360 градусов, поэтому складывается впечатление, что вы действительно находитесь в Диснейленде.
Ранее мы публиковали подборку лучших фильмов, которые стоит посмотреть на карантине.
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