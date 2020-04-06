У світі на коронавірус захворіли вже понад 1 млн. 200 тис. людей. Померли - майже 70 тисяч, одужали - 260 тисяч.

Найбільша кількість інфікованих у США - понад 337 тисяч. Більше третини з них у штаті Нью-Йорк;

Після Сполучених Штатів за числом уражених іде Іспанія - там більше 131 тисячі випадків коронавірусу;

На третьому місці - Італія, минулої доби там зафіксували найнижчий показник смертності за два тижні - 525 осіб.

Зменшується кількість нових жертв коронавірусу і у Франції.