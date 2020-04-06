У Саудівській Аравії дрони шукають хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Саудівська поліція почала використовувати дрони, які відстежують температуру перехожих. За секунду в об'єктив термальної камери потрапляють понад двадцять людей.
Безпілотники застосовують здебільшого на відкритих ринках. Якщо камера зафіксує температуру, вищу за норму, поліція не пропустить людину на територію.
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