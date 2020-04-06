В Кировоградской области умер первый пациент с коронавирусом [ Редактировать ]
В Кировоградской области зафиксировали первую смерть от вируса COVID-19. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь.
"В области лабораторным методом подтвержден 41 случай заболевания коронавирус, из них 1 летальный", - написал губернатор.
По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки было зафиксировано 68 новых случаев заражения.
Лидерами по темпам инфицирования остаются Киев (234 случая), Черновицкая область (220 случаев) и Тернопольская область (160 случаев).
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