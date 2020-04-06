По состоянию на 6 апреля количество инфицированных в Украине превысило 1300.

Количество летальных случаев увеличилось до 37 скончались, а 28 людей полностью выздоровели. В списке инфицированных лидирует Киев, Черновицкая и Тернопольская области.

"В Украине зафиксировано 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19. В общем 28 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении МОЗ.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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