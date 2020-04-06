В Тернопольской области из-за коронавируса умер священник [ Редактировать ]
В понедельник, 6 апреля, стало известно, что в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
Как отмечается, умер священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер. Выражаем соболезнования родным", - говорится в сообщении.
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