В понедельник, 6 апреля, стало известно, что в Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Как отмечается, умер священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус. Его состояние в последние дни ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер. Выражаем соболезнования родным", - говорится в сообщении.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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