В Николаеве, в центре города, во дворе офисного центра "Техноконтракт", произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Так, известного в городе бизнесмена Михаила Титова ранили в голову из снайперской винтовки. Об этом сообщает "Новости N".

В СМИ его еще называют криминальным авторитетом по прозвищу "Мультик". В данный момент он находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи. Титов в тяжелом состоянии, на операции.

На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

Стрелявший с места происшествия скрылся. Сейчас там все оцеплено патрульной полицией, на месте работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска.

В связи с покушением на Михаила Титова в Николаеве объявлен план "Перехват" - разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах.

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