В Николаеве объявлен план "Перехват": бизнесмену прострелили голову [ Редактировать ]
В Николаеве, в центре города, во дворе офисного центра "Техноконтракт", произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Так, известного в городе бизнесмена Михаила Титова ранили в голову из снайперской винтовки. Об этом сообщает "Новости N".
В СМИ его еще называют криминальным авторитетом по прозвищу "Мультик". В данный момент он находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи. Титов в тяжелом состоянии, на операции.
На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.
Стрелявший с места происшествия скрылся. Сейчас там все оцеплено патрульной полицией, на месте работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска.
В связи с покушением на Михаила Титова в Николаеве объявлен план "Перехват" - разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах.
Ранее мы писали о том, что на депутата "Слуги народа" напали возле дома.
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