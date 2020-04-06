Кто в группе риска коронавируса в Украине [ Редактировать ]
Большинство умерших от коронавируса в Украине имели сердечно-сосудистые заболевания.
Больше всего женщин умерло в возрастной группе 50-59, мужчин - 60-69 лет. Об этом свидетельствует статистика Центра общественного здоровья, опубликованная в Facebook.
Из 1319 подтвержденных случаев 95 - среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.
По данным ЦОЗ, умершие от коронавируса имели:
- 74% - сердечно-сосудистые заболевания;
- 40% - сахарный диабет;
- 7,5% - новообразования;
- 7,5% - заболевания почек;
- 11% - заболевания легких;
- 4% - ожирение;
- 26% - объединенные заболевания.
Все 38 пациентов были госпитализированы. Также все люди, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, имели позитивный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ. А Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уменьшилось число заболевших коронавирусом.
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