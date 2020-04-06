Борьба с коронавирусом: Зеленский и Помпео обсудили ситуацию [ Редактировать ]
В понедельник, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и Госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, обсуждались возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.
Кроме того, Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких. Глава Украинского государства пожелал скорейшего выздоровления больным.
Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавируса.
Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.
Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.
Глава государства проинформировал о ситуации в Донбассе и о выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.
Напомним, 3 апреля, вступил в силу закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
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