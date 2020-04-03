В пятницу, 3 апреля, вступил в силу закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу со дня опубликования.

Зарплаты и налоги

Документом предусмотрено, что медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезни, правительство устанавливает доплату в размере до 300% заработной платы, а для работников социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома - до 100% зарплаты.

Подняты лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц-предпринимателей:

первая группа - с 300 000 гривен до 1 млн гривен;

вторая группа - с 1,5 до 5 млн гривен;

третья группа - с 5 до 7 млн ​​гривен.

При этом операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС.

Документом также определяется, что:

временно, до 31 мая 2020 года, акцизный налог взимается по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта из спирта этилового, который используется для производства дезинфицирующих средств;

плата за землю и налог на недвижимость не уплачиваются с 1 марта по 31 марта 2020 года;

штрафные санкции за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ не применяются с 1 марта по 31 мая.

Ране мы писали о том, что Зеленский подписал закон о заседании Рады в режиме видеоконференции.