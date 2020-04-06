Из-за карантина количество ДТП в Украине сократилось на 63% - Зеленский [ Редактировать ]
После введения карантина для снижения распространения коронавируса в Украине, количество аварий на дорогах сократилось на 63%. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, а количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%", - говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул, что введение карантина было правильным решением, о чем свидетельствует заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о снижении числа заболевших коронавирусом.
"Снижение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. У нас могло бы быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", – заявил Зеленский.
Президент Украины поручил в самые короткие сроки собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им требуется.
"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Дополнительно Кирилл Тимошенко отметил, что На этой неделе в Украину ожидается прибытие семи самолетов со спецсредствами для противодействия вирусу COVID-19, сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.
Как сообщали "Подробности", по состоянию на утро 6 апреля в Украине число зараженных коронавирусом выросло на 68 - до 1 319 человек. За последние сутки шесть человек умерло от инфекции на фоне тяжелых хронических болезней.
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