Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

Сообщается, что Кабмин принял решение о продлении чрезвычайного положения в стране для противодействия пандемии до 12 мая.

"Мы не можем расслабляться, потому что пандемия COVID-19 продолжается. После консультации с эпидемиологами и специалистами, правительство решило продлить чрезвычайное положение до 12 мая. Это значит, что мы не усиливаем уже существующие ограничения, но и не ослабляем их", - отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Тем временем в ВОЗ заявили о разработке вакцины против коронавируса. Сейчас испытаниями лекарства занимаются около 20 компаний.