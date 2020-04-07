В Латвии продлили чрезвычайное положение [ Редактировать ]
Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Latvijas Avīze.
Сообщается, что Кабмин принял решение о продлении чрезвычайного положения в стране для противодействия пандемии до 12 мая.
"Мы не можем расслабляться, потому что пандемия COVID-19 продолжается. После консультации с эпидемиологами и специалистами, правительство решило продлить чрезвычайное положение до 12 мая. Это значит, что мы не усиливаем уже существующие ограничения, но и не ослабляем их", - отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Тем временем в ВОЗ заявили о разработке вакцины против коронавируса. Сейчас испытаниями лекарства занимаются около 20 компаний.
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