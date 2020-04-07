На территории Италии уменьшилось количество зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает ANSA.

По информации, в больницах Италии на 7 апреля насчитывается в половину меньше новых пациентов с инфекцией.

Отмечается, что за сутки в госпитали поступило 880 больных, а общее количество вылечившихся составляет уже 24 392 тысяч человек.

Тем временем в ВОЗ заявили о разработке вакцины против коронавируса. Сейчас испытаниями лекарства занимаются около 20 компаний.