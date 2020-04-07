В Италии снизилось число зараженных COVID-19 [ Редактировать ]
На территории Италии уменьшилось количество зараженных коронавирусом.
Об этом сообщает ANSA.
По информации, в больницах Италии на 7 апреля насчитывается в половину меньше новых пациентов с инфекцией.
Отмечается, что за сутки в госпитали поступило 880 больных, а общее количество вылечившихся составляет уже 24 392 тысяч человек.
Тем временем в ВОЗ заявили о разработке вакцины против коронавируса. Сейчас испытаниями лекарства занимаются около 20 компаний.
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