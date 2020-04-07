Во вторник, 7 апреля, стало известно, что исследованием вакцины против коронавирусной болезни занимаются в более чем 70 странах мира. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает CNBC.

По его словам, на данный момент для ускорения процесса разработки вакцины, исследованиями занимаются около 20 различных компаний и учреждений.

"Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследования вакцины", - сказал Гебреисус.

Также он отметил, что в ближайшее время ВОЗ объявит инициативу по ускоренной разработке и распределению вакцин по миру.

"Когда вакцина или лекарство готовы, мы должны быть в состоянии доставить их по всему миру. Не должно быть разрыва между имущими и неимущими", - сообщил глава ВОЗ.

Ранее мы писали, что в США провели испытания вакцины от коронавируса.