Кабмин создал Совет экономического развития [ Редактировать ]
Кабминет министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединяет усилия государственной власти и экспертной среды. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, в экономический совет войдут ведущие специалисты и ученые.
"Задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития", - сообщил глава правительства.
Возглавит Совет экономического развития сам Шмыгаль. Его заместителем станет министр развития экономики.
Ранее премьер-министр рассказал, будут ли власти продлевать карантин.
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При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика
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