Кабминет министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединяет усилия государственной власти и экспертной среды. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, в экономический совет войдут ведущие специалисты и ученые.

"Задачей этого органа будет наработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития", - сообщил глава правительства.

Возглавит Совет экономического развития сам Шмыгаль. Его заместителем станет министр развития экономики.

Ранее премьер-министр рассказал, будут ли власти продлевать карантин.