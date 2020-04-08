Люди, которые находятся на самоизоляции, получили от Министерства здравоохранения ряд рекомендаций.

Соответствующие правил были опубликованы на странице ЦОЗ в Facebook. Людям с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции.

В этом случае необходимо соблюдать ряд правил:

Разместите пациента в хорошо проветриваемом помещении.

Желательно, чтобы ухаживал один человек, который не относится к лицам с риском появления осложнений. Посещение пациента запрещено.

Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.

Стоит ограничить движение пациента местами общего пользования.

Человек, который ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.

Мойте руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.

После мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.

Также в ЦОЗ подчеркнули, что все члены домохозяйства являются контактными лицами.

Напомним, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин до начала мая. Ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине уменьшилось число зараженных коронавирусом.