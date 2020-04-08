Самоизоляция по правилам: в Минздраве дали инструкцию [ Редактировать ]
Люди, которые находятся на самоизоляции, получили от Министерства здравоохранения ряд рекомендаций.
Соответствующие правил были опубликованы на странице ЦОЗ в Facebook. Людям с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции.
В этом случае необходимо соблюдать ряд правил:
- Разместите пациента в хорошо проветриваемом помещении.
- Желательно, чтобы ухаживал один человек, который не относится к лицам с риском появления осложнений. Посещение пациента запрещено.
- Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее 1 м от пациента. Исключением является кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.
- Стоит ограничить движение пациента местами общего пользования.
- Человек, который ухаживает, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.
- Мойте руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением.
- После мытья рук с мылом вытирать их следует одноразовыми бумажными полотенцами.
Также в ЦОЗ подчеркнули, что все члены домохозяйства являются контактными лицами.
Напомним, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин до начала мая. Ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине уменьшилось число зараженных коронавирусом.
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