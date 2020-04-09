Новости за 8 апреля: главные события [ Редактировать ]
Мир/ Фото: Pixabay
В среду, 8 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина:
- Кабинет министров Украины планирует продлить карантин до начала мая.
- Кабмин создал Совет экономического развития.
- Кабмин продлил ряд решений по социальной поддержке людей во время карантина.
- Украина получит препарат для лечения коронавируса.
- В Киеве вспыхнул масштабный пожар.
- ВСУ приняли на вооружение новый бронеавтомобиль.
- В Украине подешевел газ.
- Заседания Рады: Разумков подтвердил дату.
- Карантинные ограничения изменили.
- В Киеве "заминировали" Александровскую больницу с больными коронавирусом.
Мир:
- В Китае за сутки заразились коронавирусом почти 70 человек.
- Цены на нефть продолжают расти.
- В Италии рухнул автомобильный мост.
- В Берлине произошел мощный взрыв.
- 130 украинцев "застряли" в Узбекистане.
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