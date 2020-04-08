Заседания Рады: Разумков подтвердил дату [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
"Оно состоится ориентировочно в понедельник", - отметил Разумков.
Он также подчеркнул, что сегодня появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.
Лишь в среду вечером фактически был готов окончательный вариант, который был подготовлен Минфином, комитетом Рады. И только после этого мы смогли его раздать народным депутатам для того, чтобы они ознакомились, изучили этот документ, внесли свои замечания. Именно поэтому с пятницы переместили внеочередное заседание на понедельник.
Он добавил, что перед голосованием пройдут дополнительные встречи с фракциями и главами комитетов. Разумков отметил, что на этом заседании могут рассмотреть и ряд других законопроектов.
Ранее мы писали о том, что Кабмин повысил компенсации пострадавшим на производстве и назначил помощь семьям погибших в АТО.
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